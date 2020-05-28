شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد علا رشدى وشريف الدسوقى من كواليس الحلقة الأخيرة فى "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة علا رشدى، بصورة من كواليس تصوير مسلسل بـ100 وش، مع الفنان شريف الدسوقى صاحب شخصية "سباعى" الكوميدية، التى برزت فى المسلسل الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى.

ونشرت علا رشدى صورة لها مع الدسوقى عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام من كواليس الحلقة الأخيرة التى ظهر فيها "سبعبع" وهو باللون الفضى، وكتبت "سبعبع.. البى إف إف أى.. وحشتنى".

وحقق مسلسل "بـ100 وش" للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وأيضًا النقدى، إذ حظى بمتابعة وتفاعل كبير من الجمهور طوال شهر رمضان المنصرم، حيث كانت أحداثه محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

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وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى أن يعثروا عليه ويأخذون جميع الأموال، أما السيناريو الثانى هو أن العصابة تستكمل عمليات النصب فى سويسرا وينفذون أكثر من عملية مثلما كانوا يفعلون فى مصر، والسيناريو الثالث هو وصول الشرطة لمكان العصابة فى سويسرا وترحيلهم وسجنهم ومحاوله أفراد العصابة الهروب من السجن.