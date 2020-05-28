شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نيللى كريم فى فوتوسيشن جديد بعد نجاح مسلسل بـ100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحها الكبير مع النجم آسر ياسين والمخرجة كاملة أبو ذكرى، وباقى أبطال عمل مسلسل بـ100 وش، الذى عرض خلال موسم دراما 2020، خضعت النجمة نيللى كريم إلى جلسة تصوير بعدسة خالد فضة، ظهرت خلالها بإطلالة جديدة.

ونشرت نيللى، صورة من السيشن الجديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دون أن تصحبها بأى تعليق.





وكانت الفنانة نيللى كريم قد تحدثت عن أصداء أغنية "مليونير" التى قدمتها بالاشتراك مع آسر ياسين وفرقة المدفعجية ضمن تتر مسلسل "بـ100 ميت وش"، وقالت نيللى، فى لقاء تليفزيونى إن أغنية مليونير لم تكن تقصد الغناء لكن قدمتها من باب الفكاهة ولا تفكر فى منافسة المطربين أو تقدم حفلات أو غير ذلك، ولا تعلم إذا كانت تكرر الغناء مرة ثانية أم لا، لافتة إلى أن أول شخص أخذت رأيه فى الأغنية ابنتها التى تبلغ من العمر 12 عاما، ولكنها كانت متحفظة فى رأيها وأشادت بالأغنية بعد طرح التتر وسماع أصدقائها.

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وكانت أحداث "بـ100 وش"، محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.





وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة فى تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر فى سويسرا ولكن نصب فتحى "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذى فتح لهم الحساب فى سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى أن يعثروا عليه ويأخذون جميع الأموال، أما السيناريو الثانى هو أن العصابة تستكمل عمليات النصب فى سويسرا وينفذون أكثر من عملية مثلما كانوا يفعلون فى مصر، والسيناريو الثالث هو وصول الشرطة لمكان العصابة فى سويسرا وترحيلهم وسجنهم ومحاوله أفراد العصابة الهروب من السجن.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.‎