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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعاد السيناريست أيمن بهجت قمر، نشر تغريدة لواحدة من الجمهور، كتبتها لتكشف عن رأيها في فيلمه "من 30 سنة".
وعبرت الفتاة في تغريدتها على موقع "تويتر"، عن إعجابها بالفيلم، وكتبت في تعليقها على الملصق الدعائي الخاص بـ"من 30 سنة": "أنا لو مكان قرايب أيمن بهجت قمر أخاف منه الفيلم خطته شيطانية بس الـtwist روعة والفيلم ساعتين وتلت أنصح بيه جدا".
أيمن نشر صورة من المنشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب في تعليقه عليه "ده أنا غلبان".
"من 30 سنة" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، نور، شريف منير، رجاء الجداوي، صلاح عبدالله، محمد مهران، أحمد فؤاد سليم، نبيل عيسى، جميلة عوض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصف خطة أحد أفلامه بالشيطانية.. أيمن بهجت قمر: "ده أنا غلبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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