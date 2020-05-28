محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان إبراهيم السمان، إنه يرى 2020 عام مثل أي عام آخر مر على الشعب المصري، الذي يستطيع تحمل أي شيء.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "2020 سنة زي أي سنة بتمر على الشعب المصري اللي بيقدر يتحمل أي حاجة، وبيتقبل أي حاجة بالنكتة والإفيه، ويعدي الصعب".
وتابع إبراهيم "بإذن الله اللي جاي يكون أحلى، أشعر بتفاؤل غير عادي، ولدي إحساس أن بعد الأزمة –في إشارة إلى فيروس كورونا- هنبقى من العشر دول العظام في العالم".
جدير بالذكر أن إبراهيم السمان قدم في السباق الرمضاني الماضي، برنامج المقالب "كريزي تاكسي" على قناة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم السمان لـ"الخليج 365" عن 2020: "أشعر بتفاؤل وهنبقى من الدول العظام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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