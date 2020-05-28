فيديو.. أمل حجازي تستعرض مهارة ابنتها في "الرقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لابنتها "لارين"، وهي ترقص على نغمات أغنية أجنبية.
وعلقت "حجازي": "هيدا ياللي أخدناه من الحجر المنزلي، طلع عندي رقاصة".
وكانت أمل حجازي قد ارتدت الحجاب في سبتمبر 2017، ومن بعدها اتجهت لتقديم عددا من الأغاني الوطنية والدينية.
يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية 3 أغاني دينية، من المقرر طرحها خلال فصل الصيف، الأولى بعنوان "خلق الله" من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي، والثانية بعنوان "كتاب الله"، من كلمات بشر محمد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي.
والاغنية الثالثة وطنية بعنوان "يا بلادي" من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي.
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