أحمد العوضي يعلن تضامنه مع شيكابالا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن الفنان أحمد العوضي، تضامنه مع لاعب كرة القدم شيكابالا، بعد تعرضه لهجوم عنصري خلال الساعات الماضية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أنا أهلاوي ومتعصب كمان، لكن انت ممكن تعبر عن استيائك من لاعب لكن دون التجريح فيه وقلة الأدب دي.. متضامن مع شيكابالا".
يُذكر أن العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار"، مجسدًا شخصية هشام العشماوي، العمل سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة.
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