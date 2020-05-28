"مالمو السينمائي" يعلن فتح باب التقدم للمشاركة في "نقاد بلا حدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التقدم للمشاركة في برنامج "نقاد بلا حدود"، والمقام على هامش الدورة العاشرة للمهرجان في الفترة بين 8 حتى 12 أكتوبر 2020.

البرنامج يهدف لبناء جسور تواصل بين النقاد من دول الشمال والدول العربية، إيمانًا بدور النقد في تطوير الفن السينمائي، ودور التواصل وتبادل الخبرات والآراء في دعم حرية التعبير والمناقشات الديمقراطية.

بعد دورات سابقة أعوام 2015 و2017 و2018، ركزت بشكل خاص على النقاد من مصر ودول المغرب العربي، يركز ملتقى "نقاد بلا حدود" في نسخة 2020 على النقاد حاملي جنسية الدول الآتية من الشرق الأوسط (لبنان – الأردن – فلسطين – سوريا – العراق)، والذين ستتاح لهم فرصة حضور مهرجان مالمو للسينما العربية والمشاركة في أنشطته المختلفة، والتي ستمتزج بأنشطة الملتقى من ندوات وحلقات نقاشية ومحاضرات.

ملتقى نقاد بلا حدود سيستمر في دعم النقاش وجسور التواصل بين النقاد العرب ونظائرهم من دول الشمال (السويد – الدنمارك – النرويج – فنلندا – آيسلندا)، والذين شاركوا بنشاط واضح في النسخ السابقة، وأثروها بجهودهم وأفكارهم، واقتراحاتهم بضرورة استمرار الملتقى وتطويره.