فيديو.. أحمد الفيشاوي داخل أحد الفنادق بصحبة زوجته: "شجع سياحة بلدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه داخل أحد الفنادق بصحبة زوجته نادية الكامل. وعلق: "كن آمنا، وذكيا وادعم سياحة بلدك"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه. وظهر "الفيشاوي" في الفيديو يستعرض "الجناح الخاص به" مع زوجته، وقد امتازت غرفتهما بالفخامة. يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، أمام النجمة هسفاء وهبي، والفنان عباس أبو الحسن، ولم يقرر حتى الآن موعد طرح الفيلم نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت لغلق دور العرض السينمائي.

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