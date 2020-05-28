30 صورة في مشوار النجمة مديحة يسري.. "بينها صور نادرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 3 ديسمبر 1919، ولدت النجمة الكبيرة مديحة يسري، والتي تعتبر من أشهر النجمات في تاريخ السينما المصرية.

النجمة السمراء، أو سمراء النيل كما أطلق عليها النقاد قدمت عددا كبيرا من الأعمال، ما بين الكوميدي، والتراجيدي.

دخلت مديحة يسري الفن بعدما اكتشفها المخرج محمد كريم، وقدمها للمشاركة في فيلم "ممنوع الحب"، عام 1940، واختيرت في فترة الأربعينات كواحدة من أجمل نساء العالم.

فرصتها الحقيقية حصلت عليها حينما شاهدها الفنان الكبير يوسف وهبي، والمخرج توجو مزراحي، وعرضا عليها المشاركة في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، لتنطلق بعدها وتصبح نجمة من نجمات الصف الأول.

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في حياة النجمة الكبيرة 4 زيجات، الأولى كانت من المطرب محمد أمين، واستمرت الزيجة 4 سنوات، وبعدها تزوجت الفنان الكبير والإذاعي أحمد سالم، عام 1946، ولكن الزيجة لم تستمر سوى 3 سنوات، إذ رحل عام 1949.

بعدها تزوجت من النجم محمد فوزي، وتعتبر هذه الزيجة هي الأشهر، فقد كونا وقتها ثنائيا فنيا، أثمر عن عدة أعمال، وبعد عدة سنوات انفصلا، وكانت هذه الزيجة قد أثمرت عن ابنها الوحيد "عمرو" الذي رحل في حادث سيارة.

آخر زيجاتها كانت من من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، وانفصلت عنه بعد عودته لزوجته.

وللراحلة الكبيرة عددا من الأعمال الهامة أبرزها "لحن الخلود"، "لا تسألني من أنا"، "ياسمين"، "أمير الانتقام"، كما أنتجت عددا من الأعمال منها "الحلوة عزيزة"، "السيرك"، "صغيرة على الحب".

رحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا يوم 30 مايو، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 97 عاما.