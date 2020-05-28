أحمد رفعت لجمال عبدالحميد: "إنت فين يا أستاذ وحشتنا جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد رفعت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على تعاونه مع المخرج الكبير جمال عبدالحميد في مسلسل "زيزينيا".

وكتب: "الأستاذ جمال عبدالحميد لا أبالغ إن قلت إنه هرم من أهرامات الإخراج المصري، والذي قدم لنا سيمفونيات درامية أثرت تاريخنا الفني، شرفت بالتعامل معه من مسلسل زيزينيا، في دور الشامي مدير مكتب الخواجة جيوفاني الراحل العظيم جميل راتب".

وتابع: "حال القدر بعدها لأسباب كلها غريبة وعجيبة إن أشرف بالتعاون معه رغم ترشيحه لي في كل عمل له، وفي أدوار مهمة وكبيرة حيث جمعنا تقدير كبير فني وإنساني، إنت فين يا أستاذ وحشتنا جدا، وحشتنا أعمالك العظيمة، ووحشتنا يا أستاذ".

ويعتبر المخرج جمال عبدالحميد، من أشهر المخرجين في تاريخ الدراما المصرية، ومن أبرز أعماله "ريا وسكينة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "أرابيسك"، وغيرها من الأعمال الهامة.