رامي جمال يوجه نصيحة لجمهوره: "حكمة ربنا إننا لسه مكملين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة لجمهوره، يطالبهم فيها باتباع كل وسائل الوقاية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب: "صباح الفل على اللي محليين الدنيا، ياريت يا حبايب القلب اليومين دول بالذات كلكم تخلوا بالكم من صحتكم ومن الإجراءات الوقائية، عارف كلنا زهقنا بس حكمة ربنا إننا لسه مكملين".

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وتابعت: "فياريت محدش يهمل ولا يبسط الموضوع لأنه خلاص دي مرحلة الذروة، وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا ونخلص من الكابوس ده بقى".

وكان الفنان رامي جمال قد كشف عن تجهيزه لألبومه الغنائي القادم، والذي يستعد للبدء فيه أثناء فترة الحجر المنزلي، كما أعلن عن تجهيزة لألبوم غنائي لزوجته المطربة ناريمان.