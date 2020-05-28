رامي جمال يطالب جمهوره باتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا

طالب الفنان رامي جمال جمهوره بالتزام المنازل وإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة كافة لمنع الإصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
قال جمال مخاطبًا جمهوره "صباح الفل على اللي محليين الدنيا، ياريت يا حبايب القلب اليوميندول بالذات كلكم تخلو بالكم من صحتكم ومن الإجراءات الوقائية، عارف كلنا زهقنا بس حكمة ربنا أننا لسة مكملين، فياريت محدش يهمل ولا يبسط الموضوع لأنه خلاص دي مرحلة الذروة وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعًا ونخلص من الكابوس ده بقى.
حظي منشور رامي جمال بتفاعل من جمهوره، فحصل على أكثر من 43 ألف إعجاب وأكثر من 600 تعليق من محبيه، داعين الله لرفع الوباء.
يذكر أن أحدث أعمال رامي جمال كان ألبوم " أنا لوحدي " والذي ضم 14 أغنية وشهد نجاح كبير.
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