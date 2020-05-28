فيديو.. محمد فؤاد يشارك جمهوره أغنية الليل الهادي للسوداني شرحبيل أحمد

شارك المطرب محمد فؤاد جمهوره مقطع فيديو من خلال حفلته أمس، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستحرام".
وظهر "فؤاد" خلال الفيديو يقدم لجمهور أغنية الليل الهادي للمطربة السودانية شرحبيل أاحمد، وتفاعل جمهوره مع الفيديو متمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنيه والشخصية.
ويذكر ان كان أحيا المطرب محمد فؤاد امس حفل عيد الفطر المبارك بدون جمهور، وذلك عبر قناة الحياة الفضائية.
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