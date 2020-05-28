محمد نجاتي: يا أنا ياجدو خارج المارثون الرمضاني.. وهذه حقيقة جزء ثانِ من حديث الصباح والمساء

استطاع الفنان محمد نجاتي أن يلفت الأنظار إليه بموهبته الضخمة وتلقائيته مايجعله يقدم الأعمال بشكل بسيط وسهل على الرغم من صعوبة الشخصية في بعض الأحيان حتى أصبح اسمه بين كبار نجوم الكوميديا من شباب جيله، بالإضافة إلى ذلك فأنه أبدع في أداء شخصية "مرعي" الذي قدمها بكوميديا عالية خلال أحداث مسلسل "يا أنا ياجدو".

فمنذ عرض الحلقات الأولي ويحقق المسلسل ردود فعل إيجابية لما تتناول الأحداث حول إسماعيل وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلون على الميراث.

وكشف "نجاتي" في حواره لـ "الـوفـد" عن استعداده لشخصية مرعي ، وما هي كواليس العمل، تحدث عن تصوير يا أنا ياجدو في زمن كورونا، وكشف عن الأعمال التي حرص على مشاهداتها في شهر رمضان، كما كشف عن وجود جزء ثانِ من مسلسل "حديث الصباح والمساء".

وإلى نص الحوار:

في البداية.. كيف تعاملت مع شخصية (مرعي) في مسلسل "يا انا ياجدو"؟

بصراحه مرعي شخصية كوميديه ويتناول دائما المشروبات الكحولية والمخدرات وحاولت استيعاب الشخصية وتقديمها بشكل لايت كوميدي للجمهور.

هل محمد نجاتي من الفنانين الذين يتدخلون في الورق؟

في الحقيقة اذا لزم الأمر التدخل في إطار الدور الذي أقدمه بالفعل أتدخل حتى نصل لأفضل مايمكن ايصاله للجمهور، ولكن مسلسل "يا انا ياجدو" لم يحتاج اي تدخل على الإطلاق فهو عمل كوميدي خفيف ومكتوب بشكل ممتاز يجذب المشاهد واتمنى ان يكون نال إعجاب الجمهور.

وماذا عن كواليس مسلسل "يا انا ياجدو"؟

كواليس العمل لطيفة جدا وتحمل روح المداعبة وتعاون الجميع وحرصه على نجاح العمل، بالإضافة الي شعور الجميع بروح الفريق الواحد والمسؤليه حتى يخرج العمل بشكل لائق، كما أننا جميعا أصدقاء قبل تصوير المسلسل وهذا بالطبع يكون جيد جدا.

حدثنا عن أول تعاون بينك وبين الفنان طارق صبري؟

بصراحة العمل مع طارق مريح ولطيف جداً، بالإضافة إلى اننا أصدقاء في المقام الأول فكان هناك شعور كبير من الراحة أثناء العمل، فأن طارق صبري اول مرة يجسد كوميدي ولكنه برع في تقديمه.

حدثنا عن التصوير في زمن كورونا؟

بالطبع كان الجميع حريص على الإهتمام باستخدام التعقيمات والكحول وضرورة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية حتى لا يتفشى فيروس كورونا المستجد.

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هل أثر فيروس كورونا على التصوير

بالطبع تم الغاء بعض المشاهد في العمل والاكتفاء بذكرها فقط، فكان هناك العديد من التجمعات حول أفراح او ماشابه ذلك ولكن لم تتم نظرًا لخوف الجميع من فيروس كورونا المستجد.

كيف ترى منافسة مسلسل يا انا ياجدو بين باقي أعمال الماراثون الرمضاني؟

اعتقد ان يا انا ياجدو خارج منافسة السباق الرمضاني نظرًا لعرضه على قنوات فضائية عربية، ولكن ردود الفعل التي جاءت الي عن العمل ايجابية.

وما رايك في الموسم الدرامي الذي أصبح خارج السباق الرمضاني؟

مهم جدا أن يكون هذا الموسم موجود لان أصبح له نسبة فئة كبيرة من الجمهور المشاهد، كما أنه لابد أن يكون هناك موسم خارج السباق الرمضاني حتى يتابع الجمهور أعمال جديدة بشكل دائم.

وما الأعمال التي حرصت على متابعتها في شهر رمضان؟

في الحقيقة تابعت كل من الاختيار والنهاية وفرصة تانية ولعبة النسيان ونالوا إعجابي بشكل كبير جدا فهؤلاء أعمال ممتازة.

ماتعليقك على انتقاد وزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلي لمسلسل النهاية؟

بالطبع سعيد جدًا، كما أن العمل خيال علمي وبالتأكيد أن فريق العمل مستند على وثائق دينية تؤكد بأن دولة إسرائيل لم تكن موجودة في المستقبل.

هل سيتم عمل جزء ثانِ من مسلسل "حديث الصباح والمساء"؟

للأسف لم يتم تقديم جزء ثانِ من العمل نظرا لصعوبة تجميع كل هؤلاء النجوم مرة أخرى، ولكن كنت اتمنى بالطبع عمل جزء ثانِ من هذا العمل الضخم حتى يعلم الجيل الجديد عن حديث الصباح والمساء.

أين محمد نجاتي من السينما؟

بالفعل هناك أعمال سينمائية قريبة سيتم الإعلان عنها.