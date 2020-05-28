هل تذكرون بطلة المسلسل الشهير "مانويلا"؟ هكذا اصبحت في عمر الـ 57

ميرنا وليد - بيروت - كثر هم من يذكرون المسلسل المكسيكي الشهير " ​مانويلا​ " الذي كان أحد المسلسلات المكسيكية التي لاقت رواجاً وشهرة كبيرين لدى المشاهدين ، ولا شك في ان من يذكرون هذا المسلسل الذي يعود إلى العام 1991 أي 27 عاماً إلى الوراء، لديهم الفضول لمعرفة شكل بطلته الجميلة ​غريسيا كولميناريس​.

غريسيا من مواليد العام 1962، أي كان عمرها عندما ظهرت في المسلسل 29 عاماً، أما اليوم ومع بلوغها الـ57 عاماً، فتظهر كما كانت وبإطلالة أنثوية راقية وجميلة.

وقد أثنى رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي بعد رؤية صورها الحالية على قدرتها في المحافظة على إطلالتها الجميلة والنضرة على الرغم من تقدمها في السن.