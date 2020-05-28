- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - كثر هم من يذكرون المسلسل المكسيكي الشهير " مانويلا " الذي كان أحد المسلسلات المكسيكية التي لاقت رواجاً وشهرة كبيرين لدى المشاهدين ، ولا شك في ان من يذكرون هذا المسلسل الذي يعود إلى العام 1991 أي 27 عاماً إلى الوراء، لديهم الفضول لمعرفة شكل بطلته الجميلة غريسيا كولميناريس.
غريسيا من مواليد العام 1962، أي كان عمرها عندما ظهرت في المسلسل 29 عاماً، أما اليوم ومع بلوغها الـ57 عاماً، فتظهر كما كانت وبإطلالة أنثوية راقية وجميلة.
وقد أثنى رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي بعد رؤية صورها الحالية على قدرتها في المحافظة على إطلالتها الجميلة والنضرة على الرغم من تقدمها في السن.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون بطلة المسلسل الشهير "مانويلا"؟ هكذا اصبحت في عمر الـ 57 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.