بيلي ايليش بأقوى رد: "أُصبح ساقطة"

ميرنا وليد - بيروت - اثارت النجمة العالمية ​بيلي ايليش​ جدلا كبيرا بعد قولها: "اذا ارتديت شيئا مريحا فأنا لست امرأة وحين أخفف طبقات الملابس أصبح ساقطة!"

وذلك كرد منها على الانتقادات اللاذعة التي دائما تطالها من قبل الجمهور حول إطلالاتها، فمن المعروف انزعاجها من الانتقادات وبتصاريحها الجريئة التي تشكّل ضجة كبيرة.

الجدير ذكره ان بيلي ايليش اطلقت مؤخرا فيديو كليب اغنيتها الجديدة " Not My Responsibility "، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وكانت فازت مؤخرا بجوائز Grammys أمام كل من النجمات العالميات لانا ديل ري، اريانا غراندي وبيونسي.



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