هل طمح ياسر جلال للقب "الفتوة"؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​ياسر جلال​، إنَّه لم يطمح سابقاً للحصول على لقب "الفتوة" من المتابعين بعد عرض مسلسله الذي حمل الاسم نفسه خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف جلال أنَّه يحب مناداة الناس له باسمي الحقيقي، متابعاً في حديثه مع صحيفة "الوطن" المصرية: "لا أحب الألقاب ولا تستهويني من الأساس، فأنا ممثل أحب مهنتي وأمارسها بإخلاص وتفاني، وهذا أمر يُسعدني".

وتابع ياسر جلال بالقول: "تربيت على حب المهنة من خلال والدي المخرج الراحل جلال توفيق، وكذلك دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فأنا لا أنتظر منها نجومية أو مقابل مادي وما إلى ذلك، وإذا كنت أتقاضى أموالاً فذلك من أجل تأمين لقمة العيش، ولكن ما أنتظره حقاً هو إحساس الناس بتأثير أعمالي الفنية.

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