كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد سلطان: هذا ما جذبني لـ"جمع سالم".. وشخصية مازن في "ونسني" تشبهني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق الفنان أحمد سلطان، في تقديم شخصتين عكس بعض تمامًا خلال الموسم الرمضاني 2020، واستطاع من خلالهما تحقيق قفزة كبيرة في مسيرته الفنية، وأثبات موهبته الفنية، وملاحظة المشاهدين لدوره في السباق الرمضاني 2020.

وحاور "الخليج 365 الفني" أحمد سلطان، وتحدث عن عن مشاركته في مسلسل "جمع سالم" ومسلسل "ونسني" وعن كواليس المسلسلين، وأبرز الصعوبات التي واجهته، إلى نص الحوار...

هل كان ترشيحك من المخرجة إيمان حداد أم من طرف أخر؟



ترشيحي جاء عن طريق الشركة المنتجه لمسلسل "جمع سالم" وسررت كثيرًا بهذا الترشيح لأنه أتاح لي العمل مع فريق متميز ومجتهد.

ماذا عن تعاونك لأول مرة معها؟

المخرجة إيمان حداد، لديها وعي كبير، ومدركة جيدًا لعملها، وتحرص على توجيه الفنانين بشكل جيد لإظهار أفضل ما لديهم وكانت تقف بجانب الجميع ولم تبخل على أحد بأي شئ، بالإضافة إلى أنها تتمتع بقدر كبير من الاحترام والاجتهاد، لذلك كنت بتسجيب لجميع تواجهتها.

ما الذي حمسك على أن تشارك في جمع سالم؟



السبب الرئيسي لقبولي السيناريو الجيد الذي كتبة محمد ناير، كما أن الدور جديد لم أقم بأدائه من قبل وكنت اتمنى تقديم هذه النوعية من الدراما، بالإضافة إلى المخرجة إيمان حداد التي سعدت عندما علمت أن العمل من إخراجها، وأيضًا فريق العمل متميز وموهوب جدًا.

هل فيروس كورونا كان سببًا في تأجيل بعض المشاهد أو حذفها؟

بالطبع، فيروس كورونا أثر بشكل كبير في تغيير العديد من أماكن التصوير وحذف بعض المشاهد، فهنالك العديد من المشاهد التي كان من المفترض تصويرها في محافظة الأسكندرية وتم استبدالها "بحي إسكندرية" بمدينة الإنتاج الأعلامي.

هل هناك مشهد أرهقك خلال التصوير؟

لم تواجههنا أي صعوبات لأن المخرجة إيمان حداد تتميز بالهدوء والدقة في التعامل مع الفنانين، وفريق العمل كان جيد بالتالي لم نعاني في التصوير.

كيف كانت ردود الأفعال حول دورك في مواقع التواصل الاجتماعي؟

ردود الأفعال رائعة، فقد تلقيت تعليقات كثيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن إعجابهم الشديد بشخصية "صابر" التي جسدتها خلال أحداث مسلسل "جمع سالم"، لذلك سعيد جدًا بردود الفعل وبهذه التجربة الممتعة.

من وحي شخصيتك هل تعرضت لعملية نصب من قبل؟

نعم، فقدت تعرضت للعديد من عمليات النصب ولكن لا استطيع الأفصاح عنها حتى لا أفتح خيال القارئ لطرق النصب.

ما الذى حمسك للمشاركة فى "ونسني"؟

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لأن الفكرة التي يدور حولها المسلسل جديدة ولم يتم تقديمها من قبل، كما انها ملائمه للتطور التكنولوجي السريع الذي نعيش فيه حاليًا، كما أننا إذا قمنا بالتفكير لدقائق قليلة سنجد أننا نحتاج لشخص لكي ينور ويونس حياتنا

ماذا عن كواليس مسلسل "ونسني"؟

كانت رائعة، وممليئة بالبهجة، فجميع النجوم المشاركين فيه يتمتعون بالروح الجميلة، فكنا لا نتوقف عن الضحك طوال التصوير.

ما الصفة المشتركة بينك وبين شخصية "مازن" التي تجسدها خلال أحداث المسلسل؟