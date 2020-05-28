تصريح يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي : ” كورونا مثل الزوجات “

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 03:59 مساءً - خرج ” لوهوت باندجايتان ” وزير الشؤون البحرية والاستثمار فى إندونيسيا بتصريحات أثارت الجدل وموجة انتقادات غاضبة ضده .

وذلك بعد تشبيهه بأن فيروس كورونا كالزوجات في محاولة من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية .

فقال : ” إن كورونا كزوجتك .. تحاول فى البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع ثم تتعلم كيف تتعايش معها ” .

كما أعاد ” محمد محفوظ ” وزير الأمن الإندونيسي الحديث عن هذا التشبيه في مقطع فيديو نشره على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” فقال : ” هل سنختبئ إلى الأبد .. يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا ” .

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وتابع : ” تلقيت منشورا ساخرا من زميلي وزير الشئون البحرية والاستثمار ” لوهوت باندجايتان ” يقول أن كورونا مثل زوجتك حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع ثم تتعلم كيف تتعايش معها ” .

وهو الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين عبر الإنترنت .. فقالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان لها : ” ذلك التصريح لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة فى معالجة جائحة كوفيد 19 ” .

وتابع : ” ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسئولين الحكوميين ” .

وأضاف البيان : ” النكات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة ” .