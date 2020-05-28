لن تصدق ما سيفعله نبيل شعيل بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان الكويتي نبيل شعير عن شعوره بحالة ملل شديدة بسبب قواعد الحجر المنزلي، التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وعما سيفعله بعد انتهاء فترة الحجر، قال، في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيخرج إلى الشارع ولن يعود إلى المنزل لمدة شهر.

الفنان الكويتي أضاف مازحا، خلال المقطع، أنه سيأخذ ملابسه عبر الباب من دون الدخول إلى المنزل، وسينام في السيارة.

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وكان الفنان الكويتي نبيل شعيل قد طرح في شهر يوليو الماضي ميني ألبوم يحمل عنوان “أفارق” يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدربن عبد المحسن بأغنية “أفارق” ثم الشاعرالغنائي الأميرعبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية “عزة النفس” والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية “نعم ممكن” .

وقام بتوزيع الألحان كلا من: الفنان عصام كمال في أغنية “أفارق” والملحن أدهم القفاري في أغنية “عزة النفس” ومع الملحن الفنان المتجدد فايزالسعيد في أغنية “نعم ممكن”.

يذكر أن الفنان نبيل شعيل كان قد أثار الجدل مؤخرا بسبب أدائه أغنية عن السندباد البحري، حيث نسبه إلى دول الخليج العربي وهو ما أغضب متابعين عراقيين، وأكدوا أن البحار الكرتوني من بغداد وهاجموا الفنان من خلال “هاشتاج” “سندباد من بغداد”.