راشد الماجد: وجهي زاد 4 كيلو جرام بسبب الحجر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان السعودي راشد الماجد عن فترة الحجر المنزلي، التي فرضت بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الماجد أكد أن فترة الحجر المنزلي تسببت في زيادة وزنه، حيث قال إنه بسبب جلوسه في المنزل زاد وزنه 4 كيلو جرامات، لكنه يشعر أن كل الزيادة كانت في وجهه فقط.

الفنان السعودي قال مازحا، في حواره ببرنامج “معيدين معكم” تقديم علي العلياني على قناة MBC 1: “زدنا 4 كيلو وكلها بخدودي”.

Advertisements

وكان الفنان السعودي راشد الماجد قد طرح مؤخرا أغنية تحمل اسم “دبى كوكب اخر” من كلمات أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمى وتروي قصة نجاح إمارة دبي التي أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام.

وتأتي الأغنية الجديدة امتداداً لأغنية “دبي دانة الدنيا” التي أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبي للتسوّق في العام 1996، وتحمل كلمات الأغنية الجديدة في طياتها تعابير الفخر بالتطوّر المذهل الذي شهدته دبي على مدى الـ 25 عاماً الماضية، وتعبر عن قيم التسامح وكرم الضيافة التي تشتهر بهما دولة الإمارات .

وأبدع الشاعر الإماراتي “أنور المشيري” في كلمات أغنية “دبي كوكب آخر”، ويتمتع هذا الشاعر بمسيرة فنية متألقة تعاون خلالها مع أغلب فناني دول الخليج والعالم العربي والملحن والموزع الموسيقي البحريني “أحمد الهرمي”، والذي يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 40 عاماً، عمل خلالها على تلحين العديد من الأغاني للفنان راشد الماجد، بالإضافة إلى عدد من فناني الخليج العربي.