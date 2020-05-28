رامي جمال يتعرض للتنمر بسبب مرضه.. والنجوم يساندونه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري رامي جمال أنه بدأ في اختيار أغاني ألبومه الجديد، كما فاجأ زوجته بعمل ألبوم خاص لها.

رامي كتب، على حسابه على “تويتر”: “بما اني كده كده محظور.. قررت ابدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم بِما إني باخد سنة أو أكتر في التحضير”.

وأضاف: “ثانيا بقي وده المهم قررت أعمل البوم لناريمان في أنواع مختلفه من الاغاني بجد.. الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والأجمل انها هتعرف من هنا ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا”.

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عدد كبير من متابعي رامي عبروا عن دعمهم للفنان وزوجته، لكنه تعرض للتنمر من إحدى المتابعات، والتي كتبت: “روح اتعالج يا رامي من البهاق.. ألبوم إيه أنت مش بتحقق ولا مشاهدات ولا إيرادات.. وفر فلوسك للعلاج”.

رامي أعاد نشر كلام المتابعة، على حسابه على “انستجرام”، وعلق قائلا: “النوع ده من البشر بقي منتشر اوي شفت عند صديق ليا لاعب كره قدم ما شابه العينه دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم اصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده. يارب تكونو مبسوطين”.

فيما ردت زوجته، بقولها: “منك لله يا شيخة بوظتيلى بوست للمفاجأة بتعتى.. حبيبى معقول ممكن شئ زى دا يشغل تفكيرك ثانية يعنى؟ اكيد مش ممكن وواضح جدا للجميع مين اللى محتاج يتعالج يعنى واضحة اهى”.

كما دافع عدد من الفنانين عن رامي، ومنهم الفنانة أنغام، والتي كتبت: “ربنا يخلصنا من الأشكال دي ناس بتكره نفسها وبتكره الحياة”، وكتبت الفنانة إيمان العاصي: “الحقير القذر ده أقل من إنك تعمله بوست.. ده أنا بنتي العيلة الصغيرة مش سايبينها في حالها.. بجد دا حاجة كده زي تربية الشارع”، وقال الإعلامي خالد عليش: “يااه بقابل ناس من دول كتير يا باشا بلوك على طول ولا كأنك قريت حاجة”.