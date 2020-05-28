أحمد شيبة: بدأت من تحت الصفر وشفت الويل حتى حققت النجاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري أحمد شيبة، عن الصعوبات التي واجهها في بداية حياته الفنية وقبل تحقيقه الشهرة التي يعيشها الآن.

أحمد شيبة، قال إن بذل مجهوداً كبيراً فى حياته المهنية ورغم أنه يمارس الغناء منذ 25 عاماً إلا أن شهرته جاءت مؤخراً ، وتابع:” أنا بدأت من تحت الصفر وشفت الويل ولحست الأسفلت ..وكل صحابى الفنانين عارفين ده .. أنا اشتغلت فى حاجات كتير وكنت بغنى وبجتهد وبذاكر و كنت حاسس أن فيه تطور هيحصل معايا ..وأصحابي والإسكندرية قالوا لي إن شاء الله ربنا هيكرمك”.

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وأضاف “شيبة”، خلال حواره ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أنه كان يحصل على أجر زهيد في بداية حياته المهنية، ورغم الصعوبات التي مر بها إلا أنه تمسك بحلمه والوصول إلى النجاح.

وتابع: “كنت بأخد 20 جنيه ولما ربنا كرمني بقيت أخد 150 جنيه.. وأغنية اه لو لعبت يا زهر كسبت منها حب الناس.. ولو طلعت القمر أنا زى ما أنا ومش هتغير أنا بسيط بحب أهلي وناسي وأهل منطقتي”.

وعن تأثير جائحة كورونا، على الوسط الغنائي، قال: “مثل باقي القطاعات التي تأثرت وتم إيقاف النشاط بها، وأول مرة أشوف فرقتي منذ شهرين ولا عملنا بروفات ولا أي شيء بسبب كورونا”.