معتصم النهار يرد على منتقدي غنائه للعندليب على طريقة الراب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجه الفنان السوري معتصم النهار، انتقادًا جديدًا بسبب حلقته في برنامج “اغلب السقا”، مع الفنان أحمد السقا، والذي عرض في السباق الرمضاني.

معتصم النهار، واجه انتقادًا جديدًا وذلك بسبب تقديمه أغنية “توبة”، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، على طريقة الراب، والتي كشف عن إتقانه لها في الفترة الأخيرة.

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ورد الفنان السوري، على هذه الانتقادات خلال لقائه في برنامج “the insider بالعربي”، والمذاع عبر فضائية “دبي”، قائلًا، إن هذه هي شخصيته ولن يتغير وأنه يعرف حدوده جيدًا ولا يعني له من حكى أو ‏تحدث عنه بأي انتقاد.‏

معتصم النهار، كان قد واجه انتقادًا أخر بسبب هذه الحلقة بسبب حديثه باللهجة المصرية، ورد على ذلك قائلًا، في منشور عبر خاصية الأستوري، قال فيه: “إستحوا على حالكم ضحكتوا وشمتوا شعوب الأرض فينا واحد زعلان من شغلي وقال ما بتستاهلو وواحد بقلك ‏شايف حالو وواحد بقلك ليش حكا مصري وواحد بقلك هيفا وواحد بقلك هو لأنو حلو اشتغل. والكثير من الكلام الغير مهني وبعدين ‏بيسألوا ليش ما عم يشتغلوا، هي المهنة يلي هيه الفن هي مهنة حب بس تحب بصير شكلك حلو ومو بس الفن بكل مجال حب لتنجح ‏حبو لتصيرو‎”.

وأضاف: “ما عاد عندكم شغلة غير معتصم النهار فكروا بمشاكلكم وفكروا ليش وصلتوا لهدا المستوى البشع متل قلوبكم ولما كون ‏ببرنامج مصري والمقدم مصري والمحطة مصرية ف طبيعي وعادي وبشرفني أحكي مصري مانها قضية تحكوا فيها لتلفتو انتباه ‏لشخصياتكم المريضة وبضاعتكم الفاسدة”. ‏