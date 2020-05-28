حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية حلا شيحة، رسالة خاصة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وذلك بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا ونقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

حلا شيحة، نشرت صورة لها برفقة الجداوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الجميلة رجاء الجداوي، ‏حبيبتي وأمي في السلم والثعبان واشتغلنا أكتر من عمل مع بعض بجد بحبها من قلبي”.‏

وأضافت: “وبدعيلها بالشفاء العاجل ليها حب من نوع خاص في قلوب الناس علشان روحها الحلوة وكلامها الجميل دايماً طالع من ‏القلب... بحبك من كل قلبي ويا رب تقومي بالسلامة”.‏

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رجاء الجداوي، شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان”، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، ‏محمود ‏قابيل، علي قاسم.

وبعد الإعلان عن إصابتها بالفيروس، خضع كل فريق مسلسل “لعبة النسيان”، إلى المسح الطبي، وذلك لأنهم كانوا من المخالطين لها، للتأكد من عدم إصابة أحد منهم للإصابة.

كما شاركت حلا شيحة في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير ‏صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل ‏جروب‎.‎