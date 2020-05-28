بعد إصابتها بكورونا شائعة أزعجت رجاء الجداوي حول سبب إصابتها بالفيروس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفعلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بسبب الشائعة التي لاحقتها بعد دخولها مستشفى العزل الصحي بعد الإعلان عن إصابتها بكورونا، حول سبب نقل العدوى لها.

رجاء الجداوي، قالت في ردها على سؤال حول ما إذا كان حضورها عزاء الشيخ صالح كامل هو سببًا لنقل العدوى إليها قائلة في تصريحات صحفية: “إيه الكلام الفاضي دا..أرجوكم أعفوني إشاعات إعفوني من الكلام اللي مالوش لازمة”.

وأكدت أنها لدى زيارتها لمنزل الفنانة صفاء أبو السعود، كان جميع من في المنزل يرتدون الأقنعة الواقية، كما أنها لا تتهم أحدا بالتسبب في إصابتها وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي إنسان هو الأعلم به وكفى ترويجا لأشياء غير حقيقية وأنها لا تعلم حقيقة مكان إصابتها بالمرض.

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وتابعت، أن الشيخ صالح كامل كان له فضل كبير عليها وعلى أشخاص كثيرين، فكان أقل واجب منها أن تؤدي واجب العزاء، ولم يكن هناك عزاء بل جلست برفقة صفاء أبو السعود في حديقة المنزل، وأنها لا تود أن تشعر صفاء أبو السعود بالذنب تجاهها.

وقالت لمن يروج لتلك الشائعات أن يهتم بأحواله الشخصية ويترك الناس بحالها وأن إطلاق شائعات كتلك شيء يعيب مطلقها.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية وأكد الأطباء المعالجين لها عن تحسن حالتها الصحية وأنها تتواجد في غرفة عادية ولا تحتاج لجهاز تنفس.

رجاء الجداوي، شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان”، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.