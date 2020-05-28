إصابة حمدي الوزير بذبحة صدرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الفنان المصري حمدي الوزير بذبحة صدرية، دخل على إثرها العناية غرفة المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى.

مي، ابنة الفنان حمدي الوزير طمأنت جمهور والدها ومتابعيه على صحته، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وأنه خرج من المستشفى بعد تركيب قسطرة ودعامة له.

ابنة الفنان المصري كتبت، على صفحتها الشخصية على موقع “الفيس بوك”: “الحمد لله بعد يومين في العناية عمل قسطرة ودعامة بابا خرج من المستشفى الحمد لله، كانت ذبحة بس ربنا أكرمنا والحمد لله خرج بالسلامة.. ادعوا له ربنا يحفظه دايما ويبارك في عمره.. الحمد لله كل يوم”.

يذكر أن الفنان المصري حمدي الوزير كان قد اشتهر بتأديته لأدوار الاغتصاب في السينما المصرية، وأطلق عليه لقب «المتحرش الأول».

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حمدي الوزير، قال خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «مثلت العديد من مشاهد الاغتصاب والتحرش مع ممثلات مثل يسرا، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وليلى علوي».

وأضاف: «تدربت جيدًا على أداء تلك النوعية من المشاهد، دون أن أتسبب في جرح مشاعر الممثلة التي أمامي، كما أن أهم عناصر عمل الممثل هو التعبير بالعينين».

وتابع: «تكررت أدوار الاغتصاب بعد ذلك بالأفلام، وأذكر فيلم “المغتصبون والتخشيبة”، أخذ جائزة أحسن ممثل على دوره بفيلم التخشيبة».

وأوضح بعد هذا الدور لاحظت خوف الناس مني بالشارع، وأثناء تواجدي بأحد الفنادق الشهيرة، ودخولي الأسانسير تصادف وجود سيدة وابنتها، فوجئت بهروب البنت من الأسانسير وصراخها.