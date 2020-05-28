محمد منير يحيي حفل غنائي «أون لاين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الكينج والنجم المصري الكبير محمد منير، لتقديم حفل غنائي جديد للجمهور ومباشر، وذلك بطريقة حفلات الـ”أون لاين”، ومن المقرر أن يحيي منير الحفل الغنائى مساء يوم الجمعة 29 مايوم ، في الساعة 10 مساء علي اليوتيوب.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

وأكد منير أنه حاليا يتواجد في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.

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وكان النجم المصري قد خضع لجراحة دقيقة في العظام، وقد تكللت العملية بالنجاح، وكان من المقرر أن يجري منير هذه الجراحة في ألمانيا، لكنه تواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي.

منير وجه رسالة شكر للفريق الطبي الذي أجرى له الجراحة، اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي، واللواء طبيب هاني نجيب الذي أشرف على فريق التخدير، ولكل الأطباء وطاقم التمريض عما بذلوه من جهد كبير، ليستعيد كامل لياقته.

الفنان المصري أكد أنه متواجد حاليا في منزله ويخضع لجلسات علاج طبيعي، تحت إشراف الطبيبة الألمانية جينفر رايمان، وشدد على أنه من طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده بالمستشفى حتى لا يُرهق الأصدقاء والمحبين بزيارته، خاصة وسط المطالبة بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.