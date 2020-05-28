محمد رمضان يحصل على «لوك» جديد ترحيباً بالصيف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلص الفنان المصري محمد رمضان من طلّة شخصية «رضوان البرنس» التي جسدها في مسلسله الرمضاني «البرنس»، وقرر الحصول على «لوك» جديد.

رمضان كشف عن إطلالته الجديدة بصورة، ظهر فيها حليق الذقن، كما هذب شاربه، معلقاً عليها: «أهلاً بالصيف»، ويبدو أن النجم المصري قرر أن يغسل عناء تصويره بأحد الأماكن الساحلية في مصر، حيث أنه لا يستطيع السفر إلى الخارج بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

اللافت أن الصورة لاقت بعض انتقادات متابعيه بسبب ظهور الفنان مكشوفاً، كما أنه بدا يدخن سيجارة بانسجام تام، وهو ما عرضه لهجوم البعض ممّن رأوا أن سلوك الفنان غير مناسب للفئات العمرية الصغيرة التي تتابعه.

من ناحية أخرى، تألق محمد رمضان في المارثون الرمضاني بمسلسل «البرنس» الذي يشارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.