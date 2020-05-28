إصابة محمد عبده باكتئاب كورونا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انضم النجم السعودي محمد عبده إلى طابور المشاهير الذين تأثروا سلباً من التزامهم بفترة الحجر المنزلي كإجراء وقائي من فيروس كورونا، حتى أنه اصيب بحالة اكتئاب.
نجل فنان العرب عبدالرحمن عبده، كتب تدوينة كشف فيها عن إصابة والدة باكتئاب كورونا، جاء فيها: «الذي يسأل عن بابا محمد.. هذه اطول فترة في حياته يجلس فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف… لذا خلال حفله في “لايف” ارسلوا له رسائل تفرحه».
من ناحية أخرى، فاجأ محمد عبده محبيه، وأهداهم بأغنيتين جديدتين بمناسبة عيد الفطر المبارك، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الأولى أغنية وطنية بعنوان «ما في أغلى من بلادي» كلمات سعود سالم، ألحان طلال باغر، والثانية أغنية درامية بعنوان «يا جرحها» كلمات تركي آل الشيخ، ألحان د. عبدالرب إدريس.
عبده كان قد أكد في لقاء له عبر “سكايب” ببرنامج “التاسعة” تقديم الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى المصرية، أنه غير متخوف من انتشار فيروس كورونا، ويتعامل معه بشكل عادى، مشدداً على أنه ينصح بناته بعدم الخوف وأن يفكروا فى الأمر ويتعاملون معه، قائلا: “أنا شخصياً مش بخاف وبقول لبناتي تعايشوا معاه كون الله قدرها لنا ليختبر إيماننا».
وأضاف: «جائحة كورونا أزمة وستمر بخير، كما مرت العديد الأزمات، وعلينا أن نعلم أننا اليوم نعيش فى وعي صحي أفضل من الماضي، وأنا دائماً أقول لابد أن نفلسف الأمور.. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وجعل لكل سبب وستمر الأزمة بخير».
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