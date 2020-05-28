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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري محمد صبحي، عن مشهد جمعه بالفنانة الراحلة سعاد نصر، خلال تصوير إحدى المشاهد التي جمعت بينهما في مسلسل “رحلة المليون”.
نشرت قناة “ماسبيرو زمان” مقطع فيديو من لقاء سابق له قال فيه، إن مشهد الضرب الشهير الذي جمعه بالفنانة سعاد نصر، بعدما علم خلال أحدث المسلسل أنها وجدت الأموال التي كان قد جمعها وأنفقتها في شراء أشياء كثيرة، فاتفق معه المخرج أن الضرب سيكون حقيقيًا، دون أن تعلم سعاد.
وأضاف: “الناس فاكرة إن ده مشهد متقف عليه، لكن لا.. أحمد بدر الدين، قالي اضربها بجد، قولتله دي تلميذتي وأنا عارفها هتطلع برا الديكور، عشان كده خلي المشهد بدون تقطيع وخلي الـ 3 كاميرات علينا.. خلي الكاميرات قافلة على الديكور وسيبوني معاها”.
وتابع أنه اتفق مع المخرج والمصورين على إشارة معينة قبل أن يبدأ بالضرب ليقتربوا بالكاميرات، فيمنعوها من الخروج من الديكور، قائلا: “هي كانت فاكره إن نهاية المشهد إني هقولها صرفتي الفلوس ليه وهمسكها من شعرها ويتقال كات خلاص.. لكن أنا قومت ماسكها وضربت بجد.. حتى تلاحظوا إني كنت مبتسم لأن حسيت إنها فاهماني.. صحيح ضربتها بس هي عضتني عضة جامدة”.
واستطرد، أنه لم يكن يدري أن سعاد ترتدي شعرا مستعارا خلال المشهد، وأثناء الضرب جذبها من شعرها بقوة، فخرجت الباروكة في يده، فظهر ذلك خلال المشهد، وأضفى طابعًا كوميديًا بعفوية شديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة «علقة» حقيقية لسعاد نصر من محمد صبحي في التصوير.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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