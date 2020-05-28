نبيلة عبيد تكشف كواليس استدراجها لمقلب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، كواليس حلقتها في برنامج “رامز مجنون رسمي”، مع الفنان رامز جلال، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي عبر فضائية MBC مصر.

نبيلة عبيد، كشفت عن كواليس ظهورها بالبرنامج قائلة في تصريحات صحفية، إن رامز جلال، يحاول الإيقاع بها في برنامجه منذ 8 سنوات، ولكنها كانت دائما ما تعتذر لأنها تخاف من هذه الأمور، ولا تتحمل أن تستمع إلى صوت إطلاق رصاص أو تحطم أشياء من حولها.

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وأضافت، رغم ذلك لم ييأس فريق البرنامج من الأمر، ولجئوا إلى خداعها عن طريق إيهامها بأن هناك برنامجا تقدمه أروى ستطل هي في حلقة من حلقاته، وبالفعل قدمت من بيروت حيث كانت تصور مسلسلها “سكر زيادة”، وتوجهت إلى دبي حيث تم التصوير.

وتابعت، أنها منذ جلوسها على الكرسي وقعت أمور تسببت في قلقها، بعدما طلب منها خلع الساعة وهو الأمر الذي أثار دهشتها ولكنها استجابت، وبعدها شعرت بألم في يديها بسبب إحكامهم في الإغلاق عليها بالكرسي، وهنا شعرت بالرعب لدرجة جعلتها تخطئ في الإجابة الخاصة بسؤال عن عملية حسابية بسيطة، واكتمل الأمر حينما فزعها رامز جلال من خلف صورته فما كان منها سوى الصراخ قائلة “يا نهار أسود”، وعاتبت بعدها المذيعة أروى بعدما سلمتها لرامز.

وأكدت أن رامز شعر بالفعل بخوفها أثناء تنفيذ المقلب، لأن هذه هي تركيبتها الحقيقية، مشيرة إلى كونها على الرغم من استقلالها الطيران كثيرا، ولكن من يراها وقت ركوب الطائرة سيلحظ مدى الرعب الذي تعيشه.