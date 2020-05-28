حفيد فاتن حمامة يحيي ذكرى ميلادها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا عمر جونيور، حفيد الفنان المصري الراحل عمر الشريف، والفنانة فاتن حمامة، ذكرى ميلاد جدته الراحلة بطريقته الخاصة.

عمر جونيور، نشر صورة للفنانة الراحلة من إحدى أفلامها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “عيد ميلادها، أم الدنيا، الله يرحمها، وحشتني”.

وكان عمر جونيور، قد نشر صورة لجديه، قبل ذلك وعلق عليها قائلًا: “أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة، ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة”.

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يُذكر أن عمر جونيور، هو حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، من نجلهما الوحيد طارق، اشتهر سابقاً بالعمل كعارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012 ، بعدما كشف صراحة عن ميوله الجنسية وأنه “مثلي الجنس”، وأعلن مؤخرًا أنه لن يخاطر بالعودة لوطنه الأصلي بسبب رفض الكثيرين لميوله الجنسية.

يذكر أن الفنانة فاتن حمامة ولدت في 27 مايو 1931، ولقبت بسيدة الشاشة العربية، و يعدها الكثيرون علامة بارزة في السينما العربية حيث عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية، وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940.

في عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيار 18 من أفلامها من ضمن 150 فيلمًا من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.