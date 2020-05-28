رود ستيوارت: هدَّدت أبنائي بالحرمان من الميراث لأشاهدهم

متابعة بتجـــــــــرد: اعترف مطرب الروك البريطاني رود ستيوارت أنه هدَّد أبناءه بالحرمان من الميراث إذا لم يأتوا لزيارته، مؤكداً أن التهديد أفلح، ونجح في رؤيتهم جميعاً!

وقال المطرب الشهير إنه يستمتع بقضاء الوقت مع عائلته، ويحب أن يكون بصحبة أولاده وأحفاده، مع زوجته النجمة بيني لانكستر.

وأوضح المطرب الذي أنجب 8 أطفال وتزوج من 5 نساء أنه من الصعب تجميع كل هؤلاء الأبناء حوله في المناسبات المختلفة، لذلك اتبع معهم أسلوب الوعيد والتهديد بالحرمان من الميراث.

وأنجب سير رود ستيوارت (75 سنة) ابنته سارة 56، كيمبرلي 40، شين 39، روبي32، بجانب رينيه 27، ليام 25 من زوجته السابقة راكيل هنتر، إضافة إلى ولدَيه من زوجته الحالية بيني، وهما: أليستر 14، وايدن 9 سنوات.

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وأشار المطرب الكبير إلى أنه حاول ألا يدلل أطفاله الصغار، منوهاً بأن زوجته بيني ساعدته في التوازن في التعامل معهم، وعدم تجاوز الخيط الرفيع بين التدليل والحرمان، معترفاً أنها أفضل منه في ذلك الأمر.

ولفت إلى أنه جعل أبناءه الكبار يعتمدون على أنفسهم ويشقون طريقهم مستقلين عنه، ولكن الأمر يختلف مع أصغر طفلين.

من جانب آخر، أعرب رود عن دهشته لأن زوجته بيني تحملته لمدة 20 عاماً، معترفاً أنها تمثل كل شيء في حياته، منوهاً بأن أبرز ما لفت نظره إليها هو خجلها.