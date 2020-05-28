كايلي جينر نسخة عن ابنتها ستورمي عندما كانت بعمر السنتين (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أذابت نجمة تلفزيون الواقع الصّغرى "كايلي جينر" قلوب مُتابعيها بأجدد الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 178 مليون مُتابع، حيث ظهرت من خلالها وهي تقف أمام المساحات الخضراء الشاسعة لمنزل العائلة الفاره بينما كانت تحمل ابنتها البالغة من العُمر سنتين، ستورمي.

ارتدت كايلي في الصورة فُستانًا لونه أبيض ضيّق من علامة Naked Wardrobe وصل سعره إلى 45 دولارا فقط، نسقت فوقه جاكيت جلدي فاخر لونه فُسفوري، أما ابنتها ستورمي فقد اختارت لها شورت صيفي لونه كريمي نسقته مع تي شيرت بني، وانتعلت في قدميها الصغيرتين حذاءً رياضيا.

لاحظ مُحبّو كايلي بأن هُناك شبهًا كبيرًا يجمعها بابنتها ستورمي عندما كانت في سنّها، فأخرجوا من أرشيفها عندما كانت طفلة صورةً بنفس وضعية وضحكة ستورمي، حيث كانتا تبتسما لعدسة الكاميرا بينما كان أحد ما يحملهما.

ومن شدة جمال الصورة، أعجبت كايلي بها كثيرًا لدرجة أنها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام من خلال خاصية الستوري.

لا تُعد هذه المرّة الأولى التي تُشير فيها كايلي إلى الشّبه الكبير الذي يجمعها بابنتها ستورمي، فدائمًا ما تنشر صورها عندما كانت في عمر الطفولة وتقارنها بصور ابنتها، تمامًا كما فعلت في بداية شهر مايو الجاري، حيث نشرت صورةً لهما وهما تفعلان نفس وضعية الابتسامة بالشفاه المُستقيمة، فضلًا عن تشابه تسريحة شعرهما.

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ومن الجدير ذكره بأنّه تمّ التقاط صورة كايلي وستورمي من حفل ميلاد سكوت ديسيك الـ 37، وهو الحبيب السابق لكورتني كارداشيان كُبرى شقيقاتها، واللذان يتشاركان في تربية أبنائهما الثلاثة رين، بينيلوبي ومايسون.

وتواجد في حفل الميلاد أيضًا كُل من كلوي وكورتني كارداشيان، وكريس جينر، بالإضافة إلى أطفال العائلة الذين تمّ تخصيص مكان للألعاب لهم.

يُشارُ إلى أنّه أثار احتفال عائلة كارداشيان بميلاد سكوت ديسيك الجدل، حيث اتّهمهم الجمهور بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فايروس كورونا المُستجد، وهوجم صاحب عيد الميلاد سكوت بالأخص، لتدافع عنه كلوي كارداشيان بنفسها، حيث ردت قائلة: "يُثير الناس غضبي عندما يتصرفون وكأنهم يعرفون".