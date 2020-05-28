ما سر إخفاء ريهانا علاقتها الرومانسية بترافيس سكوت حبيب كايلي جينر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتبط اسم المغنية العالمية، ريهانا، بأسماء العديد من الرجال المشهورين أمثال المغني دريك، آيساب روكي، كريس براون، الممثل جوش هارتنيت ولاعب البيسبول مات كيمب، وآخرهم الملياردير السعودي حسن جميل.

إلا أن علاقتها بالمغني ترافيس سكوت، صديق النجمة كايلي جينر ووالد طفلتها، ظلت طي الكتمان ورفضت الإعلان عنها؛ إذ تردد أنها كانت محرجة من الإعلان عنها.

وكشف لورنس شلوسمان في حلقة جديدة من برنامجه أن مغني الراب ترافيس سكوت البالغ من العمر 28 عامًا كان غاضبًا لسنوات بعد أن سأله عن علاقته مع ريهانا في مقابلة معه، حيث رغب في إبقاء علاقته معها سرية.

وفي حديثه في برنامج Throwing Fits، كشف لورنس شلوسمان كواليس رومانسية ريهانا وترافيس في عام 2015، وقال إن ترافيس لم يكن سعيدًا عندما اكتشف العالم أنه يواعد ريهانا البالغة من العمر 32 عامًا.

وقال لورانس إنه نشر العديد من التقارير عنه وعن ريهانا عندما كان محررًا في مجلة Complex، وطلب منه رئيس التحرير عدم نشر أي شيء عن علاقتهما.

وأضاف أنه تم إخباره أن ذلك يضر بعلاقة المجلة مع ترافيس والذي ظل يشكو مرارًا من التغطية الصحفية بشأن ذلك الموضوع، موضحًا أن ريهانا لا تريد أن تخبر أحدًا أنها على علاقة به.

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وأشار لورانس إلى المحادثة التي استمرت مدة ساعتين مع ترافيس حول الجدل والنقد والشائعات التي تحيط بكل خطوة يقوم بها.

وأوضح أنه خلال المحادثة وصف ترافيس ريهانا بأنها "إلهه" ووصفها بأنها "ملهمة" و"مبدعة"، لكن عندما تحدث عن الكشف عن العلاقة، قال لورانس إن ترافيس أخبره ألا يفعل ذلك.

والتقت ريهانا بترافيس في عام 2013 خلال حفل افتتاح معرض أسبوع الموضة في نيويورك، وتعاونا معا في عام 2015 خلال أغنية Better h My Money.

وتم تصوير ترافيس وريهانا معًا عدة مرات، بما في ذلك في الذكرى السنوية الخامسة والتسعين لمجلة فوغ عام 2015.

وظهر ترافيس أيضًا في جلسة تصوير مع ريهانا للإعلان عن تعاونها مع Puma وشركتها "فينتي"، وبعد ذلك بعامين، أقام ترافيس قصة حب مع النجمة الأمريكية كايلي جينر.