بيلي ايليش تحقق 8 ملايين مشاهدة في يومين بـ Not My responsibility

يواصل كليب أغنية Not my responsibility للنجمة العالمية بيلي ايليش تصدر تريند يوتيوب العالمي بعد مرور يومين على طرحها.

وحقق كليب Not my responsibility ثمانية ملايين مشاهدة مع احتلالها المركز الرابع في تريند يوتيوب.

وكانت بيلي ايليش كشفت عن تأجيل الحفلات المتبقية من جولتها العالمية الغنائية Where do we go? في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت بيلي ايليش لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي :" أنا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات و أعدكم أنكم ستعرفونها قريبا .. ابقو آمنين".

وكانت الجولة Where do we go? انطلقت في التاسع من شهر مارس في ميامي وكانت ستختم في السابع من شهر سبتمبر المقبل في اندونيسيا.

