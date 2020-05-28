تعرف على موعد حفل محمد منير الجديد

القاهرة – لايف ستايل يستعد الكينج محمد منير لاحياء حفل لايف غد الجمعة من منزله، وذلك ضمن اتباع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ومنع التجمعات. وكان محمد منير وجه الشكر والتقدير لكل الاطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في العظام. كان مقررًا أن يقوم النجم الكبير باجراء الجراحة في المانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي بما تملكه من أساتذة جراحة عالميين واجهزة طبية علي أعلي مستوي. وقام بزيارة محمد منير في المستشفي حشد من الآهل والأصدقاء والمقربين منهم اللواء أحمد أبراهيم محافظ أسوان السابق والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق. Advertisements قد يهمك ايضا: منير يقع في خطأ فادح والجمهور يسخر منه محمد منير يوجه رسالة خاصة للمخرجة علوية زكي

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