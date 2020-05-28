إحنا مش بتوع حداد تتخطى نصف مليون مشاهدةا

حققت أغنية "إحنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال أكثر من 600 ألف مشاهدة بعد مرور أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "وقف هنا وافتح جميع كُتب التاريخ واكتب وقول.. أبطال بتعشق أرضها وتضحى عادى بعمرها وسط الذهول.. صمت المكان فجر وأدان وصلوا حي على الحياة.. نده الوطن لبوا نداه ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول.. واحنا مش بتوع حداد احنا نار تحت الرماد احنا صخر ميتكسرش وكل ضربة يزيد ثبات.. منسى حي ميتنسيش بعد أرضى خلاص مفيش منسى ١٠٠ مليون يموتوا والبلد دى متنحنيش.. الولاد راضيين يموتوا الولاد عاشقين ترابها الولاد واقفين يقاتلوا للى فيها واللى سابها.. الولاد حالفين ليمحوا كل من فكر يعادى كفنى علمك يا بلادى ربنا أخيرًا كتبها".

أغنية "إحنا مش بتوع حداد" كلمات محمد طارق، وألحان أحمد جمال، وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام، إنتاج ستار إيدج برودكشن وآربو، أحمد عبد السلام - هاني عزيز، منتج فني: هبة غندور.



والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي، ديجيتال ساوند محمد جابر، وهشام الجزار، وفادي شرارة.

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