صورة قديمة لمحمد رمضان تسبب السخرية من ياسمين صبري

القاهرة – لايف ستايل
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تعود إلى مراهقة الفنان المصري محمد رمضان برفقة صديق له قيل إنه الفنان محمد الشرنوبي. إلا أن الكثير من المتابعين أشاروا إلى أن من يرافقه هي الفنانة المصرية ياسمين صبري مطلقين تعليقات ساخرة.
ولفت آخرون إلى أنه من الخطأ فعل ذلك مذكرين بأن لا شبه بين النجمة والشرنوبي. ومما كتبه هؤلاء: "دا اكيد اللي جنبه صبري مش ياسمين" و"هذا الممثل محمد الشرنوبي. يا لطيف قد ايش تبغون تضربون ياسمين صبري وتهاجمونها. الغيرة وما تفعل" و"حرام عليكم هاي مو ياسمين افتراء" و"ياسمين شامتها مصطنعه لكن اللي في الصورة مع رمضان أكيد طبعاً مش ياسمين" و"وين ياسمين بالضبط".
ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنانة أيضاً بسبب صور نشرتها الإعلامية العراقية سهير القيسي في وقت سابق وبدت فيها مرتدية فستاناً هو نفسه الذي ظهرت فيه الفنانة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وسبب هذا سخرية من القيسي حيث اعتبر الكثيرون أنها تريد اصطياد رجل أعمال أيضاً.
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