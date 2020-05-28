رسالة طريفة من أحمد حلمي لتامر حسني تتعلق بأولاده

بعد تصريحات تامر حسني علي هامش حفله علي مسرح الصوت والضوء في الأهرامات في أول أيام عيد الفطر المبارك الحالي، والتي أبدي فيها إعجابه بإعلان الفنان أحمد حلمي "عادي عادي" التابع لإحدي شركات الاتصالات.

وقال حسني خلال اللقاء "بحب إعلان أحمد حلمي أوي اللي هو (عادي عادي) وعجبني، وبعدين أنا بحب أحمد حلمي جداً وبحترم أعماله، وكمان هو وولادي أصحاب وبيكلمهم ويطمن عليهم أكتر ما بيكلمني".

وعلق حلمي على إشادة تامر، ونشر مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وقال: "حبيبي يا تامر .. ولادك هما ولادي ولو عوزت أي حاجة منهم كلمني على طول قولي وأنا هقول لهم .. يشربوا اللبن يحلو الواجب.. ينامو بدري".

وكان حلمي قد قدم فيلم "خيال مآتة" قبل أزمة غلق دور العرض في بسبب فيروس كورونا، ولم يلق النجاح الذي كان ينتظره وقوبل بهجوم من بعض الجمهور الذي انتقد عدم وجود كوميديا كافية في الفيلم وهو ما دفع حلمي لأن يعدهم بالكوميديا في الفيلم القادم.

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