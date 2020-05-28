ريهام سعيد تفتح النار على سما المصري في تحقيقات النيابة

أدلت الإعلامية ريهام سعيد بأقوالها ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أمس (الاثنين) في جلسة استثنائية.

واتهمت ريهام، سما المصري بالتحريض علي الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي وقالت في التحقيقات إنها تتضرر من اعتياد سما المصري على نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارياً.

وتابعت أنها تتضرر من قيام سما المصري بعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقاً تتكسب منه وتفسد جيلاً من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة.

وأضافت: "من عدة شهور تقريباً كانت المشكو في حقها "سما" في زيارة لدولة الكويت وصورت نفسها في وضع أمام أحد المعالم السياحية للدولة مما ترتب عليه منعها من دخول الكويت، وعندما حدث هذا الموضوع أحسست أنه إهانة لمصر، كما تلاحظ لي في الآونة الأخيرة نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" التي تقوم بها وتضم المقاطع إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الإجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلاً من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة والفسق وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز.

وأشارت إلى أن تلك الفيديوهات موجودة بصفة مستمرة علي القناة الخاصة بالمتهمة على موقع يوتيوب وعلي حساب الإنستغرام الخاص بها أيضاً وركزت معها قبل تقديم البلاغ بعدة أشهر عندما انتشر فيديو الأبراج في دولة الكويت.

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وحول طبيعة عمل المشكو في حقها "سما المصري قالت ريهام سعيد: "هي ليست مذيعة أو إعلامية أو راقصة أو ممثلة وليست عضوة بأي نقابة من النقابات الفنية وهي كل مهنتها عمل فيديوها إباحية ونشرها عبر شبكة الإنترنت علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها قناتها علي اليوتيوب وصفحتها على إنستغرام ومن خلال المشاهدات تحصل على أموال وربح من إدارة اليوتيوب وهذا سبب شهرتها، وهناك مئات الفيديوهات الأخرى وقمت بتحميل الفيديوهات والمقاطع اللي ذكرتها على أسطوانة مدمجة وأرفقتها بالشكوى"، مؤكدة أنها أساءت لسمعة مصر في الخارج.

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