نبيل شعيل يقرر البقاء في الشارع والنوم في السيارة

القاهرة – لايف ستايل
لفت الفنان الكويتي نبيل شعيل الانظار بفيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعبر فيه عن حالة الملل التي يعيشها بسبب التزامه بقواعد الحجر الصحي التي تفرضها السلطات الصحية الكويتية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال إنه وبعد انتهاء مدة الحجر سيخرج إلى الشارع ولن يعود إلى المنزل لمدة شهر. وأضاف أنه سيأخذ ملابسه عبر الباب من دون الدخول وأنه سينام في السيارة.
وأحدث هذا التصريح ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات، حيث أشاد معظمهم بخفة دم الفنان وطرافته. كما عبّر الكثيرون عن تعاطفهم معه وعن رغبتهم في الخروج مثله إلى الشارع بعد مدة الحجر الطويلة.
ويشار إلى أن شعيل أثار الجدل في وقت سابق بسبب أدائه أغنية عن السندباد البحري، إذ نسبه إلى دول الخليج العربي وهو ما أغضب متابعين عراقيين ذكّروا بأن البحار الكرتوني من بغداد وهاجموا الفنان من خلال وسم (هاشتاغ) "سندباد من بغداد".
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