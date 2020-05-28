حقيقة اعتقال ريم عبدالله بتهمة غسيل الأموال

انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأنه تم إلقاء القبض على الممثلة السعودية ريم عبدالله وأشار ناشروه إلى أنه تم توجيه تهمة غسل الأموال إليها.

وعلى إثر هذا انتشر وسم (هاشتاغ) يحمل اسمها وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن ظروف الاعتقال وعن صحة الخبر، فيما نفاه آخرون مشيرين إلى أنه من الخطأ زج اسم الفنانة الشهيرة في مثل هذه القضايا.

بدورها سارعت الفنانة إلى الرد من خلال ظهورها في مقطع مصور توجهت فيه إلى معجبيها بالمعايدة تأكيداً على أن ما يشاع عن اعتقالها غير صحيح ومجرد شائعة.

وقالت: "هلا حبايبي كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وشكراً لكل من سأل عني وأحبكم كثير أنا بخير والله لا يحرمني محبتكم".

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنانة بسبب مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على المواقع وظهرت فيه وهي تشرب العصير وتتحدث عن الانتقادات التي توجه إليها بين الحين والآخر وإلى السخرية من ذوقها باعتباره "ذوق بدو".

Advertisements

وردت على هذا بالإشارة إلى احترامها الكبير للبدو وتقديرها لهم. وقبل هذا أحدثت ضجة بسبب فيديو ظهرت فيه وهي تجلس في سيارة من طراز "بنتلي" مع التعليق: "أخ رقبتي عورتني المهم واضحة" مظهرة اسم العلامة ما اعتبره الكثيرون استعراضاً.

قد يهمك ايضا:

ريم عبد الله تنجو من حادث غير متوقع في منزلها

وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل