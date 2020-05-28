مايا دياب تتعرض للسخرية والتعليقات القاسية بسبب صورة لها من السرير

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بأحدث صورة لها نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وتبين أنها التقطتها فور استيقاظها من النوم. وظهرت فيها بإطلالة أثارت الكثير من التساؤلات إذ بدت على ملامحها علامات التعب.

ورغم أن بعض المتابعين أعربوا عن إعجابهم بشكلها، فإن بعضهم الآخر رأى أن تغييراً كبيراً طرأ على ملامحها فيما أشار آخرون إلى أن عمليات التجميل شوهت جمالها.

ومما جاء في التعليقات: "يا ماما بتخوف" و"شكلك خربان" و" صايرة عجوز" و"مخربة شفافك" جداً فيما أثنى الكثيرون على تميز ملامحها في حالاتها كافة.

وحققت الصورة أكثر من 73 ألف إعجاب في مدة قصيرة وتعليقاً عليها كتبت الفنانة: "استيقظت متعبة لكن أشعر بالحماس اليوم للقيام بعملي".

Advertisements

ويذكر أنها لفتت الأنظار قبل هذا بنشر صورة أخرى لها اعتمدت فيها لوك غريباً جداً حيث ارتدت ملابس وقبعة بتصميم غير مألوف بدأ أنها مستوحاة من أجواء شرق آسيا. وانقسم المتابعون على إثر هذا بين معجب بطرافتها وعفويتها وبين منتقد لخيارها مع الإشارة إلى أنها بالغت في ذلك.

قـــــــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :