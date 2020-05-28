علامات الحمل تظهر على دنيا بطمة وابنتها نسخة طبق الأصل عنها

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة اهتمام المتابعين من خلال مجموعة صور جديدة نشرتها على حسابها على "إنستغرام" وظهرت فيها برفقة ابنتها غزل. وبدت فيها الأخيرة مرتدية فستاناً تقليدياً بلون أقرب إلى البرتقالي تبين أن الوالدة اختارته لمناسبة العيد.

وأكثر ما لفت الأنظار هو الشبه الكبير الواضح جداً بين الطفلة والنجمة حيث لاحظ المتابعون أن غزل أصبحت نسخة طبق الأصل عن والدتها. وتعليقاً كتبت دنيا: "جمالك حبيبة ماما الله يحميكِ وكل عام وانتِ بألف خير".

كذلك ركزت التعليقات على شكل الفنانة، إذ رأوا أن علامات الحمل بدأت بالظهور عليها من خلال القفطان الذي ارتدته والذي تميز بنفس لون ملابس ابنتها.

وظهر في إحدى الصور زوج النجمة المنتج البحريني محمد الترك وهو يرتدي الملابس المغربية التقليدية. ويشار إلى أنه أحدث ضجة في وقت سابق خلال حلوله وزوجته ضيفين عن بعد على برنامج "سراي" الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية.

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وفي معرض تحدثه عن صفات دنيا ذكر أن من طباعها السيئة التسرع والاندفاع، مع الإشارة إلى أن هذا ما سبب مواجهتها الكثير من المشاكل وأنها أصبحت أكثر روية مع الوقت.

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