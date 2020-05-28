أزمة بسبب تسريب صورة رجاء الجداوي في العزل الصحي

تسببت الصورة التي تم تسريبها للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل الصحي في الإسماعيلية، باستنفار داخل البرلمان المصري بسبب ظهور الجداوي لا ترتدي الملابس التي حددتها وزارة الصحة للمرضى المعزولين صحياً بسبب كورونا، كما ظهر مدير المستشفى يرتدي الملابس المدنية من دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة لمواجهة العدوى.

وتقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة داخل مستشفيات العزل عند التعامل مع مريض فيروس كورونا، وكذلك الخاصة بالمساءلة لمدير مستشفى العزل "أبو خليفة " بعد دخوله على المصابين بدون ارتداء الزي الطبي الخاص بالمكافحة وأوضحت في سؤالها، أن هناك حالة من الاستياء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مدير مستشفى العزل يزور المصابين بفيروس كورونا بدون ارتداء كافة المستلزمات الوقائية لفيروس كورونا، سوی کمامة وجوانتي فقط، والتقاط صور للحالة المصابة دون أي تحمل مسئولية لأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل مع المريض، حيث من المؤكد أن يكون مدير المستشفى تم إصابته بالفعل.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية حددت معايير للملابس الوقائية الذي يجب أن يرتديها العاملون سواء الفرق الطبية أو الممرضين أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، والتي اشتملت على ارتداء بدلة بها تقنية تقوم على استخدام النايلون والبوليستر في الطبقة الداخلية للبدلة؛ حيث تعمل كمضاد للبكتيريا وبالتالي لا تسبب العرق، إلى جانب أنها أخف في الوزن بنسبة 30% تقريباً.

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