رامي جمال يتعرض للتنمر بسبب مرض البهاق

نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن مفاجأة لزوجته ناريمان، قال فيها: " بما إني كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار اغاني جديده لألبومي القادم بِما إني باخد سنة أو أكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت أعمل ألبوم لناريمان في أنواع مختلفة من الأغاني بجد .الجميل إنها متعرفش إني قررت أعمل كده والأجمل إنها هتعرف من هنا، ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا"، لتنهال عليه التعليقات الداعمة لهما والمهنئة بألبومه الجديد، لكن أفسد الأجواء تعليق سيئ من إحدى المتابعات، وجهت حديثها لرامي كاتبة: "روح اتعالج يا رامي من البهاق.. ألبوم إيه أنت مش بتحقق ولا مشاهدات ولا إيرادات.. وفر فلوسك للعلاج".

فانفعل رامي من التعليق وأعاد نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق كاتباً: "النوع ده من البشر بقي منتشر أوي شفت عند صديق ليا لاعب كرة قدم، ما شابه العينة دي، عاوز أقولكم أنتم ولسانكم أصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده. يارب تكونو مبسوطين".

من جانبها، ردت زوجته ناريمان: "منك لله يا شيخة بوظتيلي بوست المفاجأة بتاعتي.. حبيبي معقول شيء زي دا يشغل تفكيرك ثانية يعني؟ أكيد مش ممكن وواضح جدا للجميع مين اللي محتاج يتعالج يعني واضحة أهي".

من ناحية أخرى دافع العديد من الفنانين عن السخرية التي تعرض لها الفنان رامي جمال من إحدى المتابعات، التي سخرت من إصابته بمرض البهاق.

وتفاعل الفنان خالد عليش مع الواقعة، مبديا تضامنه معه بقوله: "يااه بقابل ناس من دول كتير يا باشا بلوك على طول ولا كأنك قريت حاجة".

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وأما الفنانة إيمان العاصي فكتبت: "الحقير القذر ده أقل من إنك تعمله بوست.. ده أنا بنتي العيلة الصغيرة مش سايبينها في حالها.. بجد دا حاجة كده زي تربية الشارع".

وأيضا ردت المطربة أنغام كاتبة: "ربنا يخلصنا من الأشكال دي.. ناس بتكره نفسها وبتكره الحياة". ثم كتبت الفنانة أروى جودة: "اعملها بلوك فورا دي ناس مقرفة".

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