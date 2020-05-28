أصالة تكشف عما أصابها بالجنون وجعلها ترقص وتبكي

القاهرة – لايف ستايل
بعد أن نشر الملحن محمد رحيم على حسابه الخاص في "إنستغرام" يؤكد عودة التعاون بينه وبين المطربة السورية أصالة، أعادت الأخيرة الرد على ما قاله لتشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة التي لم تكشف حتى الآن عن اسمها.
ورداً على ما كتبه رحيم عن عودة تعاونه معها وتقديمهما لمفاجأة للجمهور، كتبت أصالة: "الأغنية جنّننتني خليتني أرقص وأفرح وأبكي بنفس الفيمتو ثانية مبروك عليّ هالعمل الّلي أكيد حيزيّن مسيرتي.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول !!! كأنّه الّلي كتبه مجنون".
من ناحية أخرى كانت أصالة قد احتفلت بعيد ميلاد نجليها آدم وعلي من المخرج طارق العريان، إذ بلغا من العمر 9 سنوات.
ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جمعتها بنجليها، وعلقت كاتبة: "كلّ سنة وأنتوا سالمين يا أغلى ما عندي.. اليوم عمري وروحي بيصبروا تسع سنين.. أجمل هديّة منّ ربّ العالمين.. الله يحفظهم ويحفظ ولاد النّاس الطّيبين".
يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في كانون الثاني (يناير) 2020، بعد زواج استمر 12 عاماً، وأنجبت منه الطفلين التوأم.
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