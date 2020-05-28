يارا تتألق في ختام "هلا بالمجاز"

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بإطلالتها المعهودة وصوتها الذي طاف بالمستمعين نحو ساحات الفنّ الجميل، أحيت الفنانة اللبنانية يارا، أمس الأربعاء، آخر الحفلات الغنائية التي استضافها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، عن بُعد، ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" احتفالاً بعيد الفطر السعيد، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي بُثّت مباشرة عبر حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وبدأت الفنانة اللبنانية حفلها بأغنيتها المميزة "توصى فيي" التي اشبعتها احساساً وشجناً لتعايد جمهورها بعدها بأغنية فنان العرب محمد عبده "من العايدين" قدمتها بأسلوب مميز، وتنتقل بعدها لواحدة من أجمل أعمالها "يا عايش بعيوني"، حيث أشرعت النافذة على سيل من الأغنيات الجميلة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو سليمان فهد، إذ قدمت أغنيتها ذائعة الصيت "سكر زيادة" من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأخذت ابنة كفر الأحمر بأعمالها المميزة الجمهور في الهواء إلى عالم من الشجن والطرب الأصيل، حيث قدمت رائعتها "معذبني الهوى" بأسلوب ابداعي وصوت رشيق لتلبي بعدها نداءات الجمهور وتقدم لهم اغنيتها الخليجية "حبيبي يا" بأداء واحساس عالي، لتشعل بعدها الأمسية برائعتها "آه منك يا هوى" التي قدمتها بإبداع مواصلة ايقاعات الشجن بـ"صدفة" التي أدتها بشكل متناغم واحساس كبير، لتسعد بعدها جمهورها بأغنية جارة القمر السيدة فيروز "نسّم علينا الهوى".

ولم تتوقف يارا عن تقديم أعمالها المتميزة للجمهور الذي حقق نسب مشاهدة وصلت عبر موقع الفيسبوك إلى 75 ألف بينما بلغت عبر موقع الانستغرام 10 ألاف وحضره 26 ألف عبر موقع اليوتيوب، لتشدو بأغنية "بكرا قلبه يدق" تبعتها برائعتها "ما يهمك" التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور الذي حرص على مرافقتها من النوافذ والشرفات مطلقاً الهتافات والتحيات.

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وبتوليفة من أجمل أغنيات الفنانة الكبيرة سميرة توفيق أشعلت اللبنانية يارا الحفل بأداء مبهر استهلته بأغنية "بسّك تيجي حارتنا"، تبعتها بـ"بيت الشعر يالمبني" التي ترافق معها أداء مبهر من الفرقة الموسيقية لتشدو بعدها بخفة وتغني تراثيات منها: "ع العين موليتين" و"لهجر قصرك".

ومع اقتراب نهاية الحفل أكملت الفنانة اللبنانية عقد الجمال بتقديمها لأغنيتها "خذني معك" التي لاقت أصداءً واسعة، اتبعتها بعملها المميز لحناً وكلمات "ما بعرف"، لتودّع جمهورها على إيقاع اغنية الفنانة اللبنانية طروب "يا ستي يا ختيارة"، وتترك في أذهان جمهور مسرح المجاز ذكرى جميلة.

وفي مستهلّ الحفل وجّهت الفنانة يارا التحية للجمهور وهنأتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية، كما ثمنت الجهود الكبير التي بذلها إدارة مسرح المجاز في توفير منصة إبداعية تجمع الفنانين مع محبيهم في هذه الظروف التي يمر بها العالم، مؤكدة أن وقوفها على مسرح المجاز الذي وصفته بالصرح الفني والثقافي المتميز في الوطن العربي إضافة لمسيرتها وفرصة مثالية للقاء الجمهور وإدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم.

-انتهى-

مرفق صور:

1-8 خلال حفل يارا

نبذة مسرح المجاز:

يذكر أن مسرح المجاز استضاف مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّاً من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، والفنان الكويتي نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقي ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

